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Kaynak: DHA

Göztepe'nin genç yıldızı Arda Okan, transfer döneminin dikkat çeken isimlerinden biri olmaya devam ediyor.

Sarı-kırmızılı kulüp, Galatasaray'ın da ilgilendiği 23 yaşındaki futbolcu için talep ettiği bonservis bedelini belirledi.

BONSERVİSİ 10 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon 31 maçta forma giyen ve sağ bekin yanı sıra hücum hattında da görev alan 23 yaşındaki futbolcuya birçok kulübün ilgi gösterdiği belirtiliyor.

Göztepe yönetimi, Arda Okan'ın bonservis bedelini 10 milyon euro olarak belirledi.

Sarı-kırmızılıların, genç oyuncu için bu rakamın altındaki tekliflere sıcak bakmadığı ifade edildi.