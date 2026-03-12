Süper Lig'de toplam 146 maçta düdük çalan ve bu sezon Trabzonspor-Gaziantep FK karşılaşmasında yaptığı skandal hatanın ardından hakemlik kariyeri son bulan Arda Kardeşler yaşanan sürece dair açıklamalarda bulundu.

HT Spor'a konuşan Arda Kardeşler, Trabzonspor-Gaziantep FK maçında hata yaptığını kabul etse de bu pozisyonu saha içerisinde sezme şansının olmadığını da dile getirdi.

ARDA KARDEŞLER: 'SAHANIN İÇERİSİNDEYKEN HİSSETMEK MÜMKÜN DEĞİL'

Arda Kardeşler, "Dışarıdan baktığımda çok net ben de bir hata görüyorum tabii ki ama sahanın içerisindeyken o oyuncunun o kadar önünün boş olduğunu vesaireyi hissetmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.

'VERDİĞİM DİLEKÇE TAMAMEN FORMALİTE'

Arda Kardeşler ayrıca hakemliği isteyerek bırakmadığını dile getirerek şunları söyledi:

"Başkan öyle söyledikten sonra yani açık söyleyeyim, istenmediğiniz yerde de durmak, ne diyeyim, çok da hoş bir şey değil. Sonuçta seçilmiş bir başkan var, Türk futbolunu temsil ediyor, ben de onun altında çalışanım. O beni istemedikten sonra zorla ben burada oturacağım deyip de yüzsüzlük yapmanın da çok anlamı yok açıkçası.

Bu benim aldığım ve uygulamaya soktuğum bir karar değil. Trabzonspor-Gaziantep FK maçından sonra başkan televizyona bağlandı. Her şeyi açıkça ifade ettiğini düşünüyorum. Süreç de böyle gelişti. Ben hakemliği isteyerek bırakmadım. Verdiğim dilekçe de tamamen formalite, olayın hukuki boyutuydu."