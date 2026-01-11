Sarı-lacivertliler, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan finalde Galatasaray'ı Matteo Guendouzi ve Jayden Oosterwolde'nin golleriyle 2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Arda Güler de bu büyük başarı üzerine Fenerbahçe'nin resmi şampiyonluk paylaşımını Instagram hikayesine ekleyerek eski kulübüne olan bağlılığını gösterdi.

Bu jest, sarı-lacivertli taraftarlar arasında büyük memnuniyet yarattı ve "bağ kopmadı" yorumlarına neden oldu.

Milli oyuncunun vefalı hareketi, kısa sürede gündem haline geldi ve Fenerbahçe camiasında yoğun ilgi gördü.