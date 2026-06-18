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2026 FIFA Dünya Kupası'nda ilk grup maçları geride kalırken D Grubu'nda Avustralya'ya 2-0 mağlup olarak turnuvaya kötü bir başlangıç yapan A Milli Takım'da Arda Güler'in pas istatistikleri dikkat çekti.

ARDA GÜLER İLK MAÇTAN DÜNYA KUPASI'NA DAMGA VURDU

Opta'nın verilerine göre; Dünya Kupası'nda yüksek yoğunluklu baskı altında %100 pas isabetiyle oynayan (38/38) Arda Güler, ilk maçların sonunda bu alanda turnuvada zirvede yer aldı.

Ayrıca bu istatistiğe ek olarak Real Madridli yıldızın yüksek yoğunluklu baskı altında turnuvanın en fazla hat kıran pas (9) veren oyuncusu olması da dikkat çekti.