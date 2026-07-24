Fransız araştırmacı gazeteci Romain Molina, Real Madrid’de Arda Güler ile ilgili gündem yaratacak açıklamalarda bulundu.
Arda Güler'e takım arkadaşlarından büyük ihanet iddiası: Fransız gazeteci tek tek açıkladı
Fransız gazeteci Romain Molina, Real Madrid soyunma odasında Arda Güler nedeniyle yaşandığını öne sürdüğü dikkat çekici gelişmeleri anlattı. Molina, bazı yıldız futbolcuların Xabi Alonso’nun Arda Güler’e verdiği rol nedeniyle rahatsız olduğunu iddia etti.Kaynak: Diğer
Molina, Xabi Alonso döneminde soyunma odasında yaşandığını öne sürdüğü görüş ayrılıklarının merkezinde milli futbolcu Arda Güler’in bulunduğunu iddia etti.
“SORUNUN MERKEZİNDE ARDA GÜLER VARDI”
Kendisine yöneltilen, “Soyunma odasında Xabi Alonso’ya karşı olanlar kimdi?” sorusuna Molina, Valverde, Bellingham, Vinicius Jr., Rodrygo ve Endrick yanıtını verdi.
“NEDEN?” SORUSUNA İSE ŞU İFADELERLE CEVAP VERDİ:
“Asıl sorun Arda Güler’di. Çünkü Xabi Alonso, Arda Güler’i çok seviyordu ve onu hemen ilk 11’e koyuyordu.”
“HEPSİ ARDA’YI SAF DIŞI BIRAKMAK İSTİYORDU”
Molina, açıklamalarının devamında şu iddiaları dile getirdi:
“Hepsi Arda’yı saf dışı bırakmak istiyordu. Hepsi! Ama Arda Güler, Real Madrid’in bu sezon en iyi oyuncularından biriydi. Arda çok sakin bir karakter; onu hiç duymuyorsunuz.”
Fransız gazeteci, milli futbolcunun Dünya Kupası performansına da dikkat çekerek, “Dünya Kupası’nda Türkiye’yi en iyi temsil eden oyuncuydu. Bu yüzden hepsi Arda Güler’in gözden çıkarılmasını istiyordu.” ifadelerini kullandı.
10 NUMARA VURGUSU
Molina, Arda Güler’in ideal pozisyonunun 10 numara olduğunu savunurken, “Mbappé forvette, Arda Güler 10 numarada, Vinicius solda ve Mastantuono sağ kanatta oynuyorlardı.
Arda, 10 numara pozisyonunda oynadığında çok iyi.” değerlendirmesinde bulundu.
ŞİMDİ GÖZLER MOURINHO'DA
Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olduktan sonra Carlo Ancelotti, Xabi Alonso ve Alvaro Arbeloa ile çalışan Arda Güler, yeni sezonda Jose Mourinho yönetiminde forma giyecek. Genç yıldızın Portekizli teknik adamla birlikte nasıl bir performans ortaya koyacağı şimdiden merak konusu oldu.