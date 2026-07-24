Arda Güler'e takım arkadaşlarından büyük ihanet iddiası: Fransız gazeteci tek tek açıkladı

“HEPSİ ARDA’YI SAF DIŞI BIRAKMAK İSTİYORDU”

Molina, açıklamalarının devamında şu iddiaları dile getirdi:

“Hepsi Arda’yı saf dışı bırakmak istiyordu. Hepsi! Ama Arda Güler, Real Madrid’in bu sezon en iyi oyuncularından biriydi. Arda çok sakin bir karakter; onu hiç duymuyorsunuz.”