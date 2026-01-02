Transfer çalışmalarına devam eden Premier Lig ekibi Arsenal, Real Madrid forması giyen 20 yaşındaki Arda Güler için 80 milyon Euro değerinde transfer teklifi yaptı.

İspanyol basınından yer alan habere göre Premier Lig lideri Arsenal, milli yıldızımız Arda Güler’i transfer listesine ekledi.

TEKNİK HEYETİN RAPORU

İngiliz kulübünü zorunlu satın alma opsiyonlu bir kiralama modeliyle genç oyuncunun transferini yapmaya çalışıyor. Xabi Alonso, transferin gerçekleşmesine onay vermedi. Arda Güler’in takımda kalmasını istiyor.

ALONSO’NUN VAZGEÇİLMEZİ

Xabi Alonso komutasında daha fazla şans bulan Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla şu ana kadar 25 resmi maça çıktı. Milli yıldız çıktığı 25 maçta 3 gol atarken, 7 de asist yaptı.