Real Madrid, Şampiyonlar Ligi’nde Bayern Münih’e mağlup olduğu maçta 2 gol atan Arda Güler, oynadığı futbolla büyük beğeni topladı. Maç boyunca takımın en etkili oyuncularından biri olan milli yıldız, attığı iki harika golle hem sosyal medyada gündem olurken hem de manşetleri süsledi.

Hatta İspanyol basını, Real Madrid Başkanı Perez’in takımı sert şekilde azarlamadan önce Arda’nın soyunma odasından çıkmasını istediğini yazdı. Perez, genç yıldızın sert sözlere şahit olmaması için soyunma odasından çıkmasını istediği öğrenildi.

Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa yaptığı son açıklamada Arda Güler’e övgü yağdırdı. Genç oyuncu ile üç ay geçirdiklerinin altını çizen Arbeloa çok iyi ilişki kurduklarını söyledi. İspanyol teknik adam, takıma geldiğinde Arda’nın büyük maçlarda oynayamayacağı konusunda konuşmalar olduğuna dikkat çekerek şunları söyledi:

"Arda Güler ile çok yoğun üç ay geçirdik. Harika bir ilişki geliştirdik. Buraya geldiğimde, önemli maçlarda oynayamayacağına dair konuşmalar vardı ve işte Bayern ve City'ye karşı nasıl oynadı.

Onun yeteneğini, isteğini ve onun gibi bir oyuncunun ortaya koyduğu fedakârlığı her zaman gördüm. Bu onun başarısı, çünkü yol boyunca yaptığı hatalardan ders çıkardı. Arda Güler'in sezonu büyük bir başarı. Gelecekte sadece büyük işler yapmaya mahkûm bir oyuncu değil, şu anda da onları yapıyor."

Arda Güler bu sezon Real Madrid forması ile tüm kulvarlarda çıktığı 49 maçta 6 gol attı ve 13 asist yaptı.