Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, memleketi Bolu'nun Mengen ilçesinde eğitim gören hafızlık öğrencilerine forma hediye etti.
Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitimlerini sürdüren öğrenciler, milli futbolcunun gönderdiği imzalı Real Madrid formalarıyla büyük sevinç yaşadı.
Arda Güler'in gönderdiği formaları kursa babası Ümit Güler ulaştırdı. Milli futbolcunun imzasını taşıyan formalar, kursta bulunan 24 öğrenci ile 6 öğretmene dağıtıldı.
Öğrencilere Arda Güler'in 15 numaralı Real Madrid formaları hediye edildi.
ÖĞRENCİLERDEN ARDA GÜLER'E TEŞEKKÜR
Milli futbolcunun imzalı formasını alan hafızlık öğrencileri, kendilerini sevindiren hediye nedeniyle Arda Güler'e teşekkürlerini iletti.