2026 FIFA Dünya Kupası'nda Paraguay'a 1-0 yenilerek D Grubu'ndaki ikinci maçını da kaybeden A Milli Takım, turnuvaya erken veda etti.

ARDA GÜLER: 'TÜM HALKIMIZDAN ÖZÜR DİLERİZ'

Büyük bir hayal kırıklığı yaratan karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Arda Güler, "Gerçekten söylenecek çok fazla şey yok! Çok üzgünüz, utanç duyuyoruz. Tüm halkımızdan özür dileriz. Bundan sonraki turnuvalarda elimizden geleni yapacağız. Ben de her turnuvada unutturabilmek için elimden geleni yapacağım. Çok büyük takımlarda oynuyoruz, böyle olmamalıydı. Özür dileriz." dedi.