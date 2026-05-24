Real Madrid forması giyen Arda Güler, görevden ayrılan teknik direktör Alvaro Arbeloa için paylaşım yaptı.

Milli futbolcu, İspanyol teknik adama sosyal medya hesabından yayımladığı mesajla veda etti.

ARDA GÜLER: 'LİDERLİĞİNİZ ÇOK DEĞERLİYDİ'

Arda Güler paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Benim ve takım için yaptığınız her şey için teşekkür ederim. Liderliğiniz ve dürüstlüğünüz bizim için çok değerliydi. Siz ve ekibinize gelecekte başarılar diliyorum. Size en iyi dileklerimi sunuyorum.”

REAL MADRID'DE EN İYİ SEZONUNU GEÇİRDİ

Real Madrid’de bu sezon önemli süreler alan Arda Güler, gösterdiği performansla dikkat çekti.

21 yaşındaki milli futbolcu, geride kalan sezonda çıktığı 51 maçta 6 gol ve 14 asistlik katkı sağladı.