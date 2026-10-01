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Real Madrid'de forma giyen milli futbolcu Arda Güler, performansıyla bir kez daha öne çıktı. Genç futbolcu, İspanyol devinde eylül ayının en başarılı oyuncusu seçildi.

REAL MADRID'DE AYIN OYUNCUSU ARDA GÜLER

21 yaşındaki milli futbolcu, eylül ayı boyunca Real Madrid formasıyla 4 karşılaşmada görev yaptı.

Teknik Direktör Jose Mourinho'nun toplam 204 dakika süre verdiği Arda Güler, bu karşılaşmalarda 2 asist yaptı.

Sergilediği performansla taraftarların beğenisini kazanan milli yıldız, eylül ayını bireysel ödülle tamamladı.

7 MAÇTA 4 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Arda Güler, bu sezon Real Madrid formasıyla tüm kulvarlarda 7 resmi karşılaşmada 349 dakika sahada kalırken 1 gol ve 3 asist üreterek toplam 4 gole doğrudan katkı sağladı.