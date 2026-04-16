Arda Güler sahaya çıktığında artık insanın içi kıpır kıpır oluyor. Çünkü onun ne yapacağını kestiremiyorsun ama bir şey yapacağını biliyorsun. Dün gece de öyleydi… Bir kez daha “ben buradayım” dedi.

Ve artık sahnede

Henüz 21 yaşında. Avrupa’nın en büyük sahnesinde, Bayern Münih gibi bir dev karşısında, üstelik kalede Neuer varken iki gol atıyorsun. Kolay iş değil bu. Hele o frikik… Sadece teknik değil, ciddi bir özgüven işi.

Oyun aklı başka

Real Madrid gibi bir takımda kısa sürede öne çıkmak herkesin harcı değil. Arda’nın farkı burada başlıyor zaten. Sadece yetenekli değil; oyunu okuyor, doğru zamanda doğru şeyi yapıyor. En çok dikkat çeken noktası ise baskı altında yaptığı paslar ve oyunun akışındaki belirleyici rolü.

Korkmuyor

Sahaya bakıyorsun, çekinen bir oyuncu yok. Büyük isimlerden etkilenmiyor, aksine oyunun içine giriyor, sorumluluk alıyor. Türk futbolunun uzun zamandır eksik olan şeylerinden biri buydu.

Kargaşa arasında yılmadı

Real Madrid’in sezon başından beri yaşadığı sorunlar, teknik direktör değişiklikleri… Tüm bu karmaşanın içinde Arda, özellikle İspanyol basınında kendisine yöneltilen eleştirilere sahada cevap verdi.

Kim olduğunu gösterdi

Zaman zaman iyi oynamasına rağmen oyundan ilk çıkan isimlerden biri oldu, buna da tepkisini gösterdi. Vini, Mbappe ve Bellingham gibi yıldızlar bu dev maçlarda beklentilerin altında kalırken, Arda kim olduğunu ve neler yapabileceğini net şekilde ortaya koydu.

Artık “gelecek” değil

Arda Güler için hala “gelecek vaat ediyor” demek pek doğru değil. Çünkü o gelecek değil artık. Bugünün oyuncusu. Ve daha yolun başında gibi duruyor.