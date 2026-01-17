La Liga’da saat 16.00’da Real Madrid, Levante ile karşı karşıya gelecek. Teknik Direktör Arbeloa, eflatun-beyazlı ekibin başında ilk lig maçına çıkacak. Real Madrid’in ilk 11’i açıklandı; milli futbolcumuz Arda Güler ise maça yedek kulübesinde başlayacak.
Albacete yenilgisi
Real Madrid, Arbeloa yönetiminde çıktığı ilk maçta kupa karşılaşmasında Albacete ile karşılaşmıştı. Zayıf rakibi karşısında beklenmedik bir sürpriz yaşayan eflatun-beyazlılar, mücadeleyi 3-2 kaybetmişti.
Real Madrid'in Levante karşısında 11'i şu şekilde: