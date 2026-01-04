La Liga'nın 19. haftasında Real Madrid Real Betis'i konuk etti.

SANTIAGO BERNABEU'DA SEZONUN EN GOLLÜ MAÇI

Santiago Bernabeu'da sezonun en gollü karşılaşamasını Real Madrid 5-1 kazanarak taraftarını sevindirdi.

ARDA GÜLER OYUNA GİRDİKTEN 5 DAKİKA SONRA ASİST YAPTI

Maça yedek kulübesinde başlayan Arda Güler skor 3-1'ken 77'inci dakikada oyuna dahil oldu.

Kısa sürede maça hareket getiren Arda Güler, 82'de Gonzalo'nun üçüncü golün takımın dördüncü golünde asisti yapan isim oldu.

Mücadelede Real Madrid'in diğer golleri Raul ve Fran Garcia'dan geldi. Real Betis'in tek golünü ise Cucho Hernandez kaydetti.

REAL MADRID ZİRVE TAKİBİNİ SÜRDÜRDÜ

Bu sonuçla üst üste üçüncü maçını kazanan Real Madrid puanını 45'e yükselterek zirve takibini sürdürdü. Real Betis ise 28 puanda kaldı.