Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 turu heyecanı, Real Madrid ile Manchester City arasındaki dev eşleşmeyle dikkat çekiyor.
Arda Güler ölüm-kalım maçında sahada: Real Madrid'in zorlu sınavı
UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid ile Manchester City karşı karşıya geliyor. Dev eşleşmede gözler milli futbolcu Arda Güler’in performansında olacak. İlk maçın ardından turu belirleyecek rövanş büyük heyecan yaratıyor.Gül Devrim Koyun
Avrupa’nın iki güçlü temsilcisi, çeyrek finale yükselmek için iki maçlık seride karşı karşıya geliyor.
İKİ DEV ARASINDA REKABET
Real Madrid ile Manchester City son yıllarda Şampiyonlar Ligi’nde sık sık karşı karşıya gelen iki dev ekip olarak öne çıkıyor.
İki takım arasındaki mücadeleler genellikle yüksek tempolu ve gollü geçerken, eşleşmeler Avrupa futbolunun en dikkat çekici rekabetlerinden biri haline geldi.
Son yıllarda oynanan karşılaşmalarda taraflar birbirlerine karşı önemli galibiyetler elde etti.
ARDA GÜLER- ARBELOA
Real Madrid kadrosunda forma giyen milli futbolcu Arda Güler de eşleşme öncesinde dikkat çeken isimlerden biri oldu.
Genç oyuncu, bu sezon forma bulduğu sürelerde ortaya koyduğu performansla teknik ekibin güvenini kazanmayı sürdürüyor.
Hücum hattındaki yaratıcılığı ve pas kalitesiyle takımına katkı sağlayan Arda’nın, kritik eşleşmede süre alıp almayacağı merak konusu.
Real Madrid görev yapan teknik direktör Álvaro Arbeloa geçtiğimiz günlerde oyundan çıkardığı Arda Güler'in tepkisiyle karşılaşan ve 'Ona benim kadar kim süre verdi?' diyen Arbeloa, turu tehlikeye atacak bir sonuçta kapının önüne konabilir.
RÖVANŞ MÜCADELESİ
Son 16 turu iki maç üzerinden oynanacak. İlk karşılaşmanın ardından takımlar rövanş mücadelesinde bir kez daha karşı karşıya gelecek.
Karşılaşmaların sonunda toplam skorda üstünlük sağlayan ekip, adını Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yazdıracak. Avrupa futbolunun iki güçlü temsilcisi arasındaki eşleşme, turnuvanın en merakla beklenen mücadelelerinden biri olarak gösteriliyor.
REAL MADRID-MANCHESTER CITY
Real Madrid-Manchester City maçı 11 Mart 2026 Çarşamba (bugün) akşam saat 23:00'de başlayacak. Müsabaka tabii Spor ekranlarından canlı olarak izleyiciyle buluşacak.
REAL MADRID-MANCHESTER CITY MUHTEMEL 11'LER
Real Madrid: Courtois; Alexander-Arnold, Asencio, Rüdiger, Mendy; Valverde, Arda Güler, Tchouaméni, Camavinga; Vinicius, García.
Manchester City: Donnarumma; Nunes, Dias, Guéhi, Aït-Nouri; Rodri, Silva; Cherki, O'Reilly; Haaland, Semenyo.