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Real Madrid'de yeni sezon hazırlıkları tüm hızıyla sürerken Arda Güler, ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekti.

İspanyol basını, milli futbolcunun fiziksel durumu ve çalışma temposuyla teknik direktör Jose Mourinho'yu etkilediğini yazdı.

MOURINHO'NUN GÖZÜNE GİRMEYİ BAŞARDI

İspanyol spor basınından Marca'nın haberine göre; Arda Güler, sezon öncesi çalışmalara üst düzey fiziksel performansla başladı.

Jose Mourinho'nun, milli futbolcunun hem oyun kalitesinden hem de antrenmanlardaki çalışma disiplininden oldukça memnun olduğu belirtildi.

TATİLDE BİLE ÇALIŞMAYI BIRAKMADI

Türkiye'nin Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesi nedeniyle takımına erken dönen Arda Güler, tatil dönemini de boş geçirmedi.

Haberde, genç yıldızın izin süresince özel antrenman programını aksatmadığı ve bu sayede sezon öncesi kampa hazır bir şekilde katıldığı aktarıldı.

DÖRDÜNCÜ SEZONUNDA DAHA BÜYÜK HEDEFLERİ VAR

Arda Güler, Real Madrid kariyerindeki dördüncü sezonuna girerken takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmayı hedefliyor.

İlk sezonunda 12 maçta forma giyen milli futbolcu, ikinci yılında 49, geçen sezon ise 51 karşılaşmada görev aldı.

KARİYER SEZONUNU YAŞADI

20 yaşındaki futbolcu, geride kalan sezonda Real Madrid formasıyla 6 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek kariyer sezonunu yaşadı.

Teknik heyetin özellikle Arda Güler'in oyun görüşü, son pas kalitesi ve hücumdaki üretkenliğinden memnun olduğu ifade edildi.

BERNARDO SILVA'NIN İŞİ ZOR

Kadroya Bernardo Silva'nın katılmasıyla birlikte forma rekabetinin daha da artmasına rağmen Arda Güler'in ön plana çıkmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Milli yıldızın, Real Madrid'de kalıcı bir yer edinmek ve yeni sezonda takımın vazgeçilmez isimlerinden biri olmak için çalışmalarını aynı kararlılıkla sürdürdüğü aktarıldı.

THE ATHLETIC: 'ARDA ÖNEMLİ ROL OYNAMAYA DEVAM EDİYOR'

Bir başka spor basınının saygın kuruluşlarından The Athletic ise Arda Güler'in ilk hazırlık maçında penaltı kaçırmasına rağmen bariz bir şekilde öne çıktığını vurguladı.

The Athletic'in Real Madrid'in 1-0 kazandığı Alcorcon maçıyla ilgili haberinde Arda Güler ile ilgili yapılan yorum şu şekildeydi:

"Maçın çok az bir bölümünün seyirciye açık olması göz önüne alındığında, pek bir şey söylenemez, ancak ilk izlenimlerden biri Güler'in önemli bir rol oynamaya devam ettiğidir.

10 numara pozisyonu, Xabi Alonso döneminde olduğu gibi, ona da uygun görünüyor ve sorumluluk almaktan giderek daha fazla rahat ediyor gibi. Yayınlanan görüntülerde takımın topa sahip olduğu az sayıdaki pozisyonda da oldukça etkiliydi."