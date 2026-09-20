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İspanya La Liga'da 7. haftanın sonucu en çok merak edilen mücadelesinde Atletico Madrid ile Real Madrid karşı karşıya geliyor.

ARDA GÜLER SAHNE ALIYOR

Metropolitano Stadyumu'nda TSİ 17:15'te başlayacak derbi öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu.

Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho dev maçta milli yıldız Arda Güler'e başlangıç kadrosunda yer verdi.

ATLETICO MADRID İLK 11'İ

Atletico Madrid sahaya "Oblak, Marcos Llorente, Hancko, Marc Pubill, Romero, Johnny, Alex Baena, Giuliano, Grimaldo, Kang-in Lee, Jonathan David." ilk 11'i ile çıkıyor.

REAL MADRID İLK 11'İ

Konuk ekip Real Madrid'in ilk 11'i ise şöyle:

"Courtois, Dumfries, Konate, Huijsen, Cucurella, Valverde, Tchouameni, Güler, Bellingham, Vinicius, Mbappe."