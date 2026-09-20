La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan Madrid derbisinin ilk yarısı golsüz sona erdi.

Arda Güler kırmızı kart kurbanı oldu: Madrid derbisini Atletico kazandı - Resim : 1

ATLETICO MADRID 6 DAKİKADA BULDUĞU 2 GOLLE SONUCA GİTTİ

Ev sahibi Atletico, 53. dakikada Alejandro Grimaldo'nun penaltı golüyle öne geçti. Jonathan David 59. dakikada farkı ikiye çıkarırken, Real Madrid'in tek golü 89. dakikada Antonio Rüdiger'den geldi.

Arda Güler kırmızı kart kurbanı oldu: Madrid derbisini Atletico kazandı - Resim : 2

KIRMIZI KART SONRASI ARDA GÜLER OYUNDAN ALINDI

Real Madrid'de maçın kırılma anı 52. dakikada yaşandı. Dean Huijsen kırmızı kartla oyun dışında kalınca Mourinho savunmaya müdahale etmek zorunda kaldı.

Arda Güler Madrid derbisine ilk 11'de başlıyorArda Güler Madrid derbisine ilk 11'de başlıyorSpor

Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, kırmızı kartın ardından yapılan zorunlu taktik değişikliğin kurbanı oldu. Arda, 54. dakikada yerini savunmacı Antonio Rüdiger'e bıraktı.

Bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alan Atletico Madrid 16 puana yükselirken, sezonun ikinci yenilgisini yaşayan Real Madrid 15 puanda kaldı.