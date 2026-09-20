La Liga'nın 7. haftasında Atletico Madrid, Real Madrid'i 2-1 mağlup etti. Metropolitano Stadyumu'nda oynanan Madrid derbisinin ilk yarısı golsüz sona erdi.
ATLETICO MADRID 6 DAKİKADA BULDUĞU 2 GOLLE SONUCA GİTTİ
Ev sahibi Atletico, 53. dakikada Alejandro Grimaldo'nun penaltı golüyle öne geçti. Jonathan David 59. dakikada farkı ikiye çıkarırken, Real Madrid'in tek golü 89. dakikada Antonio Rüdiger'den geldi.
KIRMIZI KART SONRASI ARDA GÜLER OYUNDAN ALINDI
Real Madrid'de maçın kırılma anı 52. dakikada yaşandı. Dean Huijsen kırmızı kartla oyun dışında kalınca Mourinho savunmaya müdahale etmek zorunda kaldı.
Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan milli futbolcu Arda Güler, kırmızı kartın ardından yapılan zorunlu taktik değişikliğin kurbanı oldu. Arda, 54. dakikada yerini savunmacı Antonio Rüdiger'e bıraktı.
Bu sonuçla ligdeki 5. galibiyetini alan Atletico Madrid 16 puana yükselirken, sezonun ikinci yenilgisini yaşayan Real Madrid 15 puanda kaldı.