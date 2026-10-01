UEFA Uluslar Ligi A Ligi 1. Grup'taki üçüncü maçına yarın Belçika deplasmanında çıkacak A Milli Takım'da karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında Arda Güler açıklamalarda bulundu.

'COURTOIS GELMİŞ GEÇMİŞ EN İYİLERDEN'

Belçika'da takım arkadaşı Courois'nın eksikliğiyle ilgili konuşan Arda Güler, "Thibaut Courtois belki de gelmiş geçmiş en büyük kalecilerden biri. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Oynamayacak olmasını avantaj olarak söyleyemem, çünkü yerine oynayacak olan kaleci de en iyisini yapacaktır." dedi.

'HEP BERABER MÜCADELE EDİYORUZ'

Üzerinde baskı hissedip hisseymediyle ilgili gelen soruyu yanıtlayan Arda, "Milli takımda kaldıramayacağım bir baskı olduğunu düşünmüyorum. Yetenekliyim ve halkımız, takım arkadaşlarım, abilerim bana güveniyor. Ben de onlara güveniyorum. Sadece 'Arda bir şeyler yapsın' değil, hep beraber mücadele ediyoruz. Bazen birimiz daha iyi oynuyor, bazen başka biri daha iyi oynuyor. Hepimiz birbirimize çok inanıyoruz." ifadelerini kullandı.