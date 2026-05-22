Real Madrid forması giyen Arda Güler’in nisan ayı sonunda antrenmanda yaşadığı sakatlık nedeniyle sezonu kapattığı açıklanmıştı.
Arda Güler İspanya'yı sallayan görüntüyle döndü: "Sezonu kapattı" deniyordu herkesi ters köşe yaptı
Sakatlık sonrası sahalara dönen Arda Güler, Real Madrid’de çıktığı ilk antrenmanda gösterdiği performansla dikkat çekti. 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda çalışan milli futbolcunun hazır görüntüsü İspanya’da ve sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
2026 Dünya Kupası’na yetişmesi beklenen milli futbolcu, sakatlığını atlattıktan sonra yeniden sahaya dönerek ilk antrenmanına çıktı. Genç oyuncunun antrenmandaki görüntüsü dikkat çekti.
Uzun süre sahalardan uzak kalan Arda Güler, 2026 Dünya Kupası hedefi doğrultusunda yeniden çalışmalara başladı.
Milli futbolcunun dönüş antrenmanındaki performansı beklentilerin üzerinde bulunurken, fiziksel durumu dikkatle takip edildi.
Sakatlıktan dönüş sürecinde oldukça hazır bir görüntü sergileyen Arda Güler, İspanya’da geniş yankı uyandırdı.
Uzmanlar ve kulüp çevresinde, oyuncunun bu seviyede geri dönmesi beklenmiyordu.
AS gazetesinde yer alan haberde, Türk futbolcunun sakatlığının ardından kısa sürede antrenmanlara döndüğü, çalışmalarda etkili bir performans gösterdiği ve attığı gollerle dikkat çektiği belirtildi.
Sosyal medyada da geniş yer bulan Arda Güler’in dönüşü, A Milli Takım’ın 2026 Dünya Kupası hazırlıkları açısından olumlu gelişme olarak değerlendirildi.
Real Madrid'in resmi hasabında paylaşılan video