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Sezon öncesi hazırlık maçında Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid ile Fiorentina kozlarını paylaştı.

Avusturya'nın Klagenfurt kentinde oynanan mücadelede Real Madrid'in milli yıldızı Arda Güler, Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan Christ Inao Oulai ile rakip oldu.

REAL MADRID İKİ FARKI KORUYAMADI

Real Madrid karşılaşmaya etkili başladı. 12. dakikada Endrick'in golüyle öne geçen İspanyol devi, 24. dakikada Alexis Ciria'nın golüyle farkı ikiye çıkardı.

Fiorentina ise ilk yarının son bölümünde Piccoli ile umutlandı. İkinci yarıda Moise Kean'in golü skora dengeyi getirdi ve mücadele 2-2 sona erdi.

🤔 ¿La asistencia o la definición? pic.twitter.com/gOUQ63m82B — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 1, 2026

ARDA GÜLER'DEN YİNE DİKKAT ÇEKEN PERFORMANS

87 dakika sahada kalan Arda Güler, orta sahadaki etkili oyunu ve hücum organizasyonlarındaki rolüyle takımının en öne çıkan isimlerinden biri oldu.

İkinci gol öncesinde ceza sahasında yaptığı zeka kokan hareketle pozisyonun hazırlanmasına katkı sağlayan milli futbolcu, maç boyunca top kullanımı ve oyun temposunu belirleyen yeteneğiyle teknik heyetten tam not aldı.

MAÇ SONU ÖVGÜ YAĞDI

Real Madrid TV yorumcusu Miguel Angel Munoz, Arda Güler'in performansına özel parantez açtı.

Munoz, "Arda Güler maçı yönetti. Orta sahada oyunu kontrol etti. Takıma yoğunluk ve agresiflik kazandıran yapının önemli parçalarından biriydi." ifadelerini kullandıı.

Öte yandan Arda Güler'in performansına maç sonu Real Madrid taraftarlarından da sosyal medyada övgü yağdı.

Milli yıldızın hazırlık maçındaki görüntüsüyle yeni sezonda Real Madrid'in en önemli isimlerinden biri olacağı yönündeki beklentileri artırdı.