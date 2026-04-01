A Milli Takımımız Dünya Kupası Elemeleri play-off finalinde Kosova'yı 1-0 mağlup ederek 24 yıllık hasreti bitirdi.

ARDA GÜLER: 'BUGÜN ÇOK ÖZEL BİR GÜN'

Karşılaşmanın ardından konuşan Arda Güler şunları söyledi:

"Abi hasretimizi bitirdik, güzel ülkemize armağan olsun. Belki iyi futbol oynamadık ama oyunun gerekliliklerini yaptık. Çok mutluyuz.

Milli Takım ile güzel şeyler yaşamak hepimizin hayali. Bugün de benim için çok özel bir gün. Saha kenarında oyundan çıktıktan sonra heyecanı hissettik. Çok mutluyuz.

2002 Dünya Kupası'nı izlediğimizde tüyler diken diken oluyor. Aynı şans bize de nasip oldu. İnşallah aynı şeyleri, daha güzellerini Allah, bize de yazdırmayı nasip eder.

Dünya Kupası'nda kimseyi küçümsemeden, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.