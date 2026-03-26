A Milli Futbol Takımı’nın genç yıldızı Arda Güler, Romanya maçının ardından açıklamalarda bulundu.

“FERDİ İLE DEVRE ARASINDA KONUŞTUK”

Zorlu mücadeleden galibiyetle ayrıldıkları için mutlu olduklarını belirten genç oyuncu, “Çok mutluyuz, zor bir maçı kazandık. İkinci maçı da kazanıp Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz. Ferdi ağabey inanılmaz bir koşu attı. Bunu devre arasında konuştuk, ‘Arda topu aldığında koşu atacağım’ dedi. Çok mutlu olduk.” ifadelerini kullandı.

“TEK HEDEFİMİZ DÜNYA KUPASI”

Takımın tek hedefinin Dünya Kupası olduğunu vurgulayan Arda Güler, “1 maç kaldı. Her şeyimizi verip Dünya Kupası’na gitmek istiyoruz.” dedi.