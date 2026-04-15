Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final turunun rövanş maçında Real Madrid Bayern Münih ile deplasmanda karşı karşıya geldi.
ARDA GÜLER İLK DAKİKA DOLMADAN AĞLARI HAVALANDIRDI
Alianz Arena'da oynanan karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Arda Güler, henüz maçın ilk dakikası dolmadan ağları havalandırdı.
NEUER'İN HATASINI AFFETMEDİ
Manuel Neuer'in kalesini terk ederek yaptığı pas hatasını affetmeyn milli yıldız, topu kaparak tereddüt etmeden kaleyi düşündü ve ağları havalandırarak 35. saniyede Real Madrid'i zorlu deplasmanda öne geçirdi.
ARDA GÜLERRR!! Olağanüstü bir golle 35. saniyede bu sefer Neuer'i çok uzaktan avladı! 🚀
— TRT Spor (@trtspor) April 15, 2026
SKOR DEZAVANTAJINI DAKİKASINDA ORTADAN KALDIRDI
Arda Güler'in bu golü aynı zamanda ilk maçı 2-1 kazanan Bayern Münih karşısında skor dezavantajını santrayla birlikte ortadan kaldırmış oldu.
İLK ŞAMPİYONLAR LİGİ GOLÜ
Öte yandan Arda Güler kariyerindeki ilk Şampiyonlar Ligi golünü kaydetti.