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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 18 yıl sonra çıktığı ilk maçta evinde Roma ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de maçın önüne geçen sıcak bir gelişme yaşandı.

İsmail Kartal maç sonrası düzenlenen basın toplantısında bir daha geri dönmemek kaydıyla görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Deneyimli teknik adamın istifa açıklaması gündeme bomba gibi düşerken Fenerbahçeli futbolcuların da bu durumdan habersiz olduğu ortaya çıktı.

İSMAİL KARTAL'IN İSTİFASI ARCHIE BROWN'U ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Maçta beraberlik golünü kaydeden Archie Brown karma alanda gazetecilere röportaj verdiği sırada kendisine İsmail Kartal'ın istifası sorulduğunda büyük şaşkınlık yaşadı.

- İsmail Kartal istifa etti. Sizinle konuştu mu?



Archie Brown: "Nasıl yani? Hayır, ben de şu an öğreniyorum."



pic.twitter.com/TuVvVFs0z3 — Spor Depor (@spordepormedya) September 10, 2026

"İsmail Kartal istifa etti. Sizinle konuştu mu?" sorusuna İngiliz sol bek bir süre anlam veremedi. Ardından da "Nasıl yani? Hayır, ben de şu an öğreniyorum." diye karşılık verdi.