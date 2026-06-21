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Fenerbahçe’de başkanlık seçimi ve teknik direktörlük sürecinin netleşmesinin ardından transfer çalışmalarına hız verildi. Sarı-lacivertli yönetim, yeni sezon kadro planlamasını kısa sürede tamamlamayı hedefliyor.

Başkan Aziz Yıldırım ve ekibinin, futbolculara gelen teklifleri değerlendirmeye aldığı ve bazı isimlerle yolların ayrılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

16 MİLYON EUROLUK TEKLİF GERİ ÇEVRİLDİ

TRT Spor’un haberine göre Fenerbahçe, Nottingham Forest’tan Archie Brown için gelen 16 milyon euroluk teklifi kabul etmedi. Yönetimin, İngiliz ekibinden daha yüksek bir teklif beklediği ifade edildi.

OOSTERWOLDE İÇİN BÜYÜK BEKLENTİ

Sarı-lacivertlilerde Jayden Oosterwolde için de transfer piyasası hareketli. Hollandalı savunmacıya gelen tekliflerin değerlendirildiği, oyuncunun satışından ciddi bir bonservis geliri hedeflendiği belirtildi.

KADRODA YAPILANMA PLANI

Fenerbahçe’nin özellikle sol stoper bölgesine iki takviye yapmayı planladığı, bu isimlerden en az birinin yabancı ve tecrübeli bir oyuncu olmasının hedeflendiği kaydedildi.

Yönetimin, Şampiyonlar Ligi eleme turu maçına kadar birkaç transferi bitirerek kadroyu şekillendirmeyi amaçladığı ifade ediliyor.