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Ev teknolojileri sektörünün öncü şirketlerinden Arçelik, tüketicilerin yaz dönemindeki büyük spor organizasyonlarını evde izleme ve misafir ağırlama alışkanlıklarını ortaya koyan "Maç Keyfi Araştırması (Summer of Sports)" sonuçlarını paylaştı. JL Partners iş birliğiyle 10 ülkede 5 bin 139 kişiyle gerçekleştirilen araştırma, evlerin büyük spor karşılaşmaları için giderek daha önemli bir sosyal buluşma alanına dönüştüğünü gösterdi.

Araştırmaya göre dünya genelinde sporseverlerin yüzde 77'si büyük spor organizasyonlarını izlemek için arkadaşlarını veya ailelerini evinde ağırlarken, Türkiye'de bu oran yüzde 85'e ulaşıyor. Tüketicilerin evde izlemeyi tercih etme nedenlerinin başında yüzde 32 ile konfor gelirken, bunu yüzde 22 ile ekonomik olması ve yüzde 18 ile ev ortamının sunduğu atmosfer takip ediyor.

GENÇLER EVDE MAÇ KEYFİNİ TERCİH EDİYOR

Araştırma, evde maç izleme kültürünün özellikle genç tüketiciler arasında daha yaygın olduğunu ortaya koyuyor. Türkiye'de 25-34 yaş grubunun yüzde 47'si büyük spor organizasyonlarında düzenli olarak evinde misafir ağırladığını belirtirken, bu oran 55 yaş ve üzerindeki tüketicilerde yüzde 14'e kadar geriliyor.

"EVDE GEÇİRİLEN ORTAK ANLARA DEĞER KATIYORUZ"

Araştırma sonuçlarını değerlendiren Arçelik Global Pazarlama ve Stratejiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı (CMSO) Ragıp Balcıoğlu, tüketicilerin değişen ihtiyaçlarını yakından takip ettiklerini belirterek, geliştirdikleri teknolojilerle evde geçirilen zamanı daha konforlu ve pratik hale getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Balcıoğlu, büyük spor organizasyonlarının artık yalnızca ekran başında izlenen etkinlikler olmaktan çıktığını, aile ve arkadaşlarla birlikte planlanan sosyal deneyimlere dönüştüğünü ifade etti. Türkiye'de tüketicilerin yüzde 71'inin hazırlıklara günler öncesinden ya da maç sabahı başladığını belirten Balcıoğlu, dünya genelinde sporseverlerin yüzde 82'sinin, Türkiye'de ise yüzde 83'ünün yiyecek ve içecek almak ya da ev sahipliğiyle ilgilenmek nedeniyle maçın kritik anlarını kaçırdığını söyledi.

MAÇ GÜNÜNÜN MERKEZİ MUTFAK

Araştırmaya göre evde spor izleme deneyiminde mutfak ve ev teknolojileri önemli rol oynuyor. Türkiye'de tüketicilerin yüzde 43'ü misafir ağırlarken en çok buzdolabını kullandığını belirtirken, bunu yüzde 26 ile fırın ve ocak, yüzde 23 ile bulaşık makinesi izliyor. Küresel ölçekte de buzdolabı yüzde 42 ile en çok kullanılan ev aleti olarak öne çıkıyor.

Yiyecek ve içecek hazırlığı da maç günü organizasyonunun önemli unsurları arasında yer alıyor. Türkiye'de tüketicilerin yüzde 28'i misafirler için yemek hazırlarken en büyük zorluğun her şeyi zamanında yetiştirmek olduğunu ifade ediyor.

ETKİNLİK SONRASI EN BÜYÜK ZORLUK TEMİZLİK

Araştırma, ev sahipliği sürecindeki en büyük zorluğun etkinlik sonrası temizlik olduğunu da ortaya koyuyor. Türkiye'de tüketicilerin yüzde 29'u maç sonrasında mutfak temizliğinin en fazla baskı yaratan unsur olduğunu belirtirken, yüzde 33'ü daha pratik temizlik çözümlerinin bu deneyimi kolaylaştıracağını ifade ediyor.

Araştırmanın dikkat çeken diğer bulgularına göre dünya genelinde tüketicilerin yüzde 27'si maç günü daha fazla yiyecek ve içecek sığdırabilmek için buzdolabı düzenini yeniden yapıyor, yüzde 51'i ise içecekleri daha hızlı soğutmak amacıyla dondurucuya koyuyor. Türkiye'de ise hazırlıkların büyük bölümü maç öncesinde tamamlanırken, misafirler geldikten sonra hazırlığa başlayanların oranı yalnızca yüzde 2 seviyesinde kalıyor.