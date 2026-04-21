Arçelik, ortak girişimi olan Arçelik Hitachi Home Appliances B.V.’deki hisselerinin satışına yönelik önemli bir adım attı. Şirket, sermayenin yüzde 60’ını temsil eden payların diğer ortak Hitachi Global Life Solutions’e devri için pay alım satım sözleşmesi imzaladı.

Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP)’a yapılan açıklamaya göre işlem kapsamında kapanışta 205 milyon dolar peşin ödeme yapılacak. Ayrıca, kapanıştan sonraki üç yıl içinde toplam 56 milyon dolarlık ertelenmiş ödeme alınacak. Kapanış tarihindeki nakit pozisyonuna bağlı olarak ek fiyat düzeltmesi de söz konusu olabilecek.

Açıklamada, Hitachi’nin ev aletleri faaliyetlerini Nojima Corporation ile kuracağı stratejik ortaklık kapsamında yeniden yapılandırmayı planladığı belirtildi. Bu çerçevede Arçelik Hitachi’nin, Nojima’nın dolaylı kontrolünde faaliyet gösterecek yeni bir yapı tarafından devralınması öngörülüyor.

Öte yandan Nojima ile yürütülen sürecin tamamlanamaması durumunda, Arçelik’in elindeki hisselerin doğrudan Hitachi tarafından satın alınacağı ifade edildi.

İşlemin tamamlanması, başta ilgili ülkelerdeki rekabet otoritelerinden alınacak izinler olmak üzere çeşitli koşullara bağlı olacak. Sözleşmenin imzalanmasının ardından 12 ay içinde sürecin sonuçlandırılması hedefleniyor.

Satışın tamamlanmasıyla birlikte Arçelik Hitachi bünyesindeki 12 bağlı ortaklık ile Çin ve Tayland’daki üretim ve Ar-Ge tesislerinin de devredileceği belirtildi. Ayrıca taraflar arasındaki mevcut ortak girişim anlaşmasının sona ereceği ve daha önce tanımlanan hisse alım-satım opsiyonlarının geçerliliğini yitireceği kaydedildi.

Şirket, sürece ilişkin daha önce imzalanan mutabakat zaptının bağlayıcı olmaması nedeniyle kamuoyuna duyuru yapılmadığını, nihai sözleşmenin imzalanmasının ardından bilgilendirme yapıldığını açıkladı.