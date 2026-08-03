Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, yeni sezon öncesi savunma hattını Portekizli futbolcu Alexandre Penetra ile güçlendirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki stoperin Hollanda 1. Lig ekiplerinden AZ Alkmaar'dan transfer edildiği duyuruldu.

BENFİCA ALTYAPISINDAN YETİŞTİ

Açıklamada, Penetra'nın Benfica Seixal Akademisi'nde yetiştiği belirtilirken, kariyerinde Famalicao ve AZ Alkmaar formalarını giydiği ifade edildi.

Portekizli savunma oyuncusunun ayrıca Portekiz 15, 16, 18 ve 21 Yaş Altı Milli Takımları'nda görev yaptığı, özellikle 21 Yaş Altı Milli Takımı'nın önemli isimlerinden biri olduğu aktarıldı.

HOLLANDA KUPASI ŞAMPİYONLUĞU YAŞADI

Geçtiğimiz sezon AZ Alkmaar ile Hollanda Kupası sevinci yaşayan Penetra için kulüp açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

"Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Alexandre Penetra. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz."