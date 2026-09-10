Arca Çorum FK, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında 12 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlılar, kulüp tesislerinde Teknik Direktör Uğur Uçar yönetiminde antrenman gerçekleştirdi.
TAKTİK ÇALIŞTILAR
Antrenmanda futbolcular, Samsunspor karşılaşmasına yönelik taktik çalışma yaptı.
Arca Çorum FK, deplasmanda oynayacağı mücadelenin hazırlıklarını yarın gerçekleştireceği antrenmanla tamamlayacak.