Arca Çorum FK, Trendyol 1. Lig play-off finalinde 24 Mayıs Pazar günü Konya’da Esenler Erokspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
ÇORUM’DAKİ SON ANTRENMAN YAPILDI
Teknik direktör Uğur Uçar yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen çalışmada futbolcular ter antrenmanı yaptı.
TAKIM KONYA’YA HAREKET ETTİ
Hazırlıklarını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, kara yolu ile Konya’ya gitmek üzere kulüpten ayrıldı. Takımı kulüp başkanı Baran Korkmazoğlu uğurladı.
KONYA’DA KAMP VE SON HAZIRLIK
Arca Çorum FK, Konya’da kampa girerek maç öncesi son idmanını TÜMOSAN Konyaspor tesislerinde yapacak.
MAÇ BİLGİSİ
Karşılaşma, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu’nda 24 Mayıs Pazar günü saat 19.00’da oynanacak.