Real Madrid’de Fede Valverde ile Aurelien Tchouameni arasında yaşanan kavganın yankıları sürüyor.

Takım içerisindeki gerginliğin basına sızmasının ardından konuşan teknik direktör Alvaro Arbeloa, yaşanan duruma sert sözlerle tepki gösterdi.

'BU REAL MADRID’E İHANET'

Basın toplantısında açıklamalarda bulunan Arbeloa, soyunma odasında yaşananların dışarı sızdırılmasından büyük rahatsızlık duyduğunu söyledi.

İspanyol teknik adam, “Bu bana göre Real Madrid’e ihanettir. Bu armaya karşı mutlak bir sadakatsizlik ve bu durum beni gerçekten çok üzüyor” dedi. Arbeloa ayrıca herhangi bir oyuncuyu suçlamadığını da özellikle vurguladı.

'OYUNCULARIMI HERKESİN ÖNÜNDE YAKMAYACAĞIM'

Tecrübeli teknik adam, Valverde ve Tchouaméni’yi kamuoyu önünde hedef göstermeyeceğini ifade etti.

Arbeloa, “Oyuncularımı kamuoyunun önünde ateşe atmayacağım çünkü bunu hak etmiyorlar. İkisi de yıllardır Real Madrid’i çok iyi temsil etti” dedi.