Real Madrid’de forma giyen Dani Ceballos için ayrılık ihtimali giderek güçleniyor. İspanyol devinde yaşanan gelişmelerin ardından 29 yaşındaki orta sahanın sezon sonunda takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ARBELOA İLE KRİZ İDDİASI

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Ceballos’un, teknik direktör Alvaro Arbeloa ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadroda geriye düştüğü ve bu durumun oyuncunun geleceğini doğrudan etkilediği öne sürülüyor.

FORMA ŞANSI AZALDI

Ceballos’un sezonun kalan bölümünde düzenli forma şansı bulmasının zor olduğu ve teknik heyetin oyuncu ile ilgili kararını netleştirdiği ifade ediliyor.

SEZON SONUNDA VEDA

2027’ye kadar sözleşmesi bulunan tecrübeli orta sahanın, Real Madrid ile sezon sonunda yollarını ayırmasının beklendiği ve geri dönüş ihtimalinin oldukça düşük olduğu belirtiliyor.