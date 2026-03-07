Real Madrid'in Celta Vigo'yu deplasmanda 2-1 yendiği maçta Arda Güler maçın 65. dakikasında oyundan alınmıştı.

Oyundan çıkarken şaşkınlığını gizleyemeyen Arda Güler'in verdiği tepki, maç sonu Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'ya soruldu.

Arbeloa Arda Güler'i neden oyundan erken aldığını açıkladı - Resim : 2

ARBELOA: 'ARDA GÜLER'E BENDEN FAZLA SÜRE VEREN YOK'

Arbeloa Arda Güler'i oyundan neden erken aldığını bu sözlerle açıkladı:

"Dürüst olmak gerekirse, Arda Güler'e benden daha fazla süre veren bir teknik direktör var mı, bilmiyorum. Bence yok! Geldiğimden beri ona en çok güvenen teknik direktör olduğumu düşünüyorum.

Bence o çok önemli bir oyuncu. Cesar Palacios'un Arda'nın oynadığı role ondan daha alışkın olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu değişikliği yaptım.

Ama ondan çok memnunum. Her zaman söylediğim gibi; çalışma şekli, sahip olduğu kalite... Sürekli devam etmesi ve çabalaması çok önemli. Bugün hep birlikte kazandık."