Real Madrid'in Celta Vigo'yu deplasmanda 2-1 yendiği maçta Arda Güler maçın 65. dakikasında oyundan alınmıştı.

Oyundan çıkarken şaşkınlığını gizleyemeyen Arda Güler'in verdiği tepki, maç sonu Real Madrid Teknik Direktörü Alvaro Arbeloa'ya soruldu.

ARBELOA: 'ARDA GÜLER'E BENDEN FAZLA SÜRE VEREN YOK'

Arbeloa Arda Güler'i oyundan neden erken aldığını bu sözlerle açıkladı:

"Dürüst olmak gerekirse, Arda Güler'e benden daha fazla süre veren bir teknik direktör var mı, bilmiyorum. Bence yok! Geldiğimden beri ona en çok güvenen teknik direktör olduğumu düşünüyorum.

Bence o çok önemli bir oyuncu. Cesar Palacios'un Arda'nın oynadığı role ondan daha alışkın olduğunu düşünüyorum. O yüzden bu değişikliği yaptım.

Ama ondan çok memnunum. Her zaman söylediğim gibi; çalışma şekli, sahip olduğu kalite... Sürekli devam etmesi ve çabalaması çok önemli. Bugün hep birlikte kazandık."