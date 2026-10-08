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Japonya Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığı (METI) koordinesinde yürütülen çalışmalar doğrultusunda, ülkedeki elektrik şebekesi bağlantı kuralları güncellendi. Elektrik iletim operatörlerini koordine eden OCCTO kuruluşu tarafından yayımlanan yeni düzenleme kapsamında, şebeke bağlantı onayı alan projelerin proje sahasına ilişkin kullanım hakkını kanıtlaması şart koşuldu.

YENİ KURAL YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

1 Ekim itibarıyla geçerli olan uygulamaya göre, bu tarihten sonra yapılan bağlantı sözleşmesi başvurularında şirketlerin iki ay içerisinde arazi kullanım hakkını gösteren resmi belgeleri sunması gerekiyor. Belirtilen süre zarfında gerekli belgeleri ibraz edemeyen projelerin şebeke bağlantı rezervasyonları doğrudan iptal edilecek.

172 GW’LIK BAŞVURU KUYRUĞU DÜZENLEMEYİ TETİKLEDİ

Alınan sıkılaşma kararlarının arkasında, şebeke ölçekli batarya projelerinde yaşanan kâğıt üzerindeki aşırı başvuru yoğunluğu yatıyor. METI verilerine göre, Aralık 2025 sonu itibarıyla yaklaşık 172 gigavatlık (GW) batarya kapasitesi bağlantı incelemesi aşamasında bulunurken, 30 GW’lık kapasite ise sözleşme başvuru safhasına ulaştı. Ancak buna karşın ülkede fiilen şebekeye bağlı çalışan batarya kapasitesi yalnızca 0,64 GW seviyesinde kaldı.

Eylül 2024 döneminde 88 GW olan incelemedeki kapasitenin kısa sürede iki katına çıkması, birçok projenin arazi ve finansman yeterliliği sağlamadan şebeke kapasitelerini kapatmak için sıraya girdiğini gösterdi. Düzenlemeyle, kuyrukta oluşan yapay şişkinliğin giderilmesi ve gerçek projelerin hızla devreye alınması amaçlanıyor.

BAŞVURULARA BÖLGESEL SINIRLAMA GETİRİLDİ

Japonya, onay süreçlerini disipline etmek adına yıl içinde farklı önlemleri de hayata geçirdi. 1 Ağustos'tan itibaren şirketlerin yapabileceği batarya bağlantı incelemesi başvurularına bölgeye göre 5 ila 12 adet arasında değişen sınırlamalar getirildi. Sınırı aşan dosyalar incelemeye alınmadan iade ediliyor. Ayrıca Haziran ayından bu yana batarya projelerinde üretim ve tüketim tarafındaki bağlantı başvurularının eş zamanlı yapılması zorunlu tutuluyor.

DEPOLAMA YATIRIMLARINA DESTEK DEVAM EDİYOR

Şebeke bağlantı süreçlerindeki bürokratik denetime rağmen ülke, temiz enerji hedefleri doğrultusunda batarya yatırımlarını teşvik etmeyi sürdürüyor. Uzun vadeli karbonsuz enerji kaynakları ihalesinin Mayıs ayında gerçekleştirilen üçüncü turunda, 19 farklı projeye toplam 1,25 GW kapasiteli batarya depolama tahsisi yapıldı.