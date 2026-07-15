Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Arazi yangınının sıçradığı sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi

Arazi yangınının sıçradığı sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi

Balıkesir'in Kepsut ilçesinde arazide çıkan yangın sağlık ocağına sıçradı. Alevler, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA
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Arazi yangınının sıçradığı sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi - Resim: 1

Olay Kepsut'un Nusret kırsal mahallesinde meydana geldi. Arazide çıkan yangın rüzgarında etkisi ile sağlık ocağına sıçradı.

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Arazi yangınının sıçradığı sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi - Resim: 2

İhbar üzerine İtfaiye ve Orman ekipleri yangına müdahale etti.

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Arazi yangınının sıçradığı sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi - Resim: 3

Sağlık ocağının çatısı ve bir kısmı yanarak, kullanılamaz hale geldi.

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Arazi yangınının sıçradığı sağlık ocağı kullanılamaz hale geldi - Resim: 4

Yangın itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

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