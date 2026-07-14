Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: DHA

Bingöl'ün Genç ilçesinde buğday ekili arazide çıkan yangın, geniş bir alana yayılarak yüzlerce dönüm tarım arazısına zarar verdi. Yangına müdahale sırasında dumandan etkilenen 4 personel tedbir amaçlı sağlık ekiplerince kontrol altına alındı.

Yangın, Genç ilçesine bağlı Büyüktekören köyü mevkisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Kısa sürede büyüyen alevler ekili alanlara yayılırken, ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri ile orman işçileri sevk edildi.

Ekiplerin yoğun çalışmasıyla yangına müdahale edilirken, söndürme çalışmaları sırasında 4 personel dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve UMKE ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, dumandan etkilenen personele ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.