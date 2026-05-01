Şanlıurfa’nın Birecik ilçesinde aile içi anlaşmazlık kanlı bitti. Kırsal Cibinören Mahallesi’nde yaşanan olayda, aralarında uzun süredir arazi meselesi nedeniyle husumet bulunan üvey kardeşler arasında tartışma çıktı.

İddiaya göre A.K. (40) ile üvey kardeşleri Hamza (30) ve Sabri Kılıç (43) arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü. A.K., yanında bulunan silahla iki kardeşine ateş açtı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Hamza ve Sabri Kılıç, kaldırıldıkları Birecik Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden kardeşlerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayın ardından kaçan şüpheli A.K., güvenlik güçlerinin çalışması sonucu kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.