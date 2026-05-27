Adana’nın Kozan ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavga can aldı. Taraflar arasında kurban pazarında başlayan tartışma kısa sürede silahlı çatışmaya dönüştü.

Olay, Çanaklı Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı bulunan iki grup, kurban pazarında karşı karşıya geldi. Tartışmanın büyümesi üzerine taraflar birbirine silahla ateş açtı.

Çatışmada Sinan Köten ile K.K. ve M.K. yaralanarak yere yığıldı. Şüpheliler ise olayın ardından kaçtı.

HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Silah seslerini duyan çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Kozan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Durumu ağır olan Sinan Köten, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Yaralanan diğer 2 kişinin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı değerlendirilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.