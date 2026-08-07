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Kaynak: İHA

Olay, çevreyolu Ankara istikametinde meydana geldi. İddiaya göre, seyir halinde olan arazi aracının ön tekerleğinde henüz bilinmeyen bir nedenle arıza meydana geldi. Tekerlekteki problem sebebiyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği arazi aracı, virajı alamayarak yol kenarında bulunan Plaka Tanıma Sistemi (PTS) direğine şiddetle çarptı.

Meydana gelen kazada araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri, kazanın yaşandığı güzergahta trafik güvenliğini sağlarken, olayla alakalı inceleme başlatıldı.