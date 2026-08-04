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Kaynak: DHA

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumetli iki aile arasında çıkan kavga hastanelik etti. Taş, sopa ve yumrukların kullanıldığı olayda 7 kişi yaralanırken, güvenlik güçleri bölgede geniş güvenlik önlemi aldı.

Olay, akşam saatlerinde Ergani İlçe Jandarma Komutanlığı önünde meydana geldi. İddiaya göre, kırsal Coşkun Mahallesi'nde arazi anlaşmazlığı nedeniyle başlayan tartışma, tarafların ilçe merkezinde yeniden karşılaşmasıyla büyüdü.

TAŞ VE SOPALAR KULLANILDI

Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda taraflar birbirlerine taş, sopa ve yumruklarla saldırdı. Çıkan arbede sonucunda iki aileden toplam 7 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Ergani Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri artırılırken, kavganın çıkış nedenine ilişkin soruşturma başlatıldı.