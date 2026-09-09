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Kaynak: AA / DHA / İHA

İddiaya göre olay, Yavuzeli ilçesine bağlı kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında bulunan fıstık tarlasında meydana geldi.

75 yaşındaki K.B. ile yeğeni Hüseyin B. arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesiyle taraflar arasında kavga yaşandı. Kavga sırasında K.B., tabancayla yeğeni Hüseyin B.’ye ateş etti.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı kontrolde Hüseyin B.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından bölgede jandarma ekipleri tarafından güvenlik önlemi alındı.

Hayatını kaybeden Hüseyin B.’nin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayın ardından jandarma ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. Hüseyin B.’nin ölümüne ilişkin soruşturma kapsamında amca K.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri devam eden şüphelinin, olayın ardından adli makamlara sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.