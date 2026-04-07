Olay, Kabataş ilçesi Alankent Mahallesi Acısuyu mevkiinde oldu. Arazi anlaşmazlığı nedeniyle uzun süredir husumetli olan Mehmet Yetişken ile Mustafa Turan Çalışıcı arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında Yetişken, Çalışıcı’ya tabancayla ateş etti. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Mustafa Turan Çalışıcı, Aybastı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Çalışıcı, doktorların tüm çabasına karşın hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan Mehmet Yetişken, Fatsa Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Kabataş Merkez Karakol Komutanlığı ekiplerinin çalışmasıyla arkadaşı B.K.’nin evinde suç aleti tabanca ile birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.