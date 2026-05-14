Karar yazarı Elif Çakır, PanoramaTR'nin "Türkiye’nin adalet ve yargı sistemi" konulu araştırmasının verilerini paylaştı. Araştırmaya göre; vatandaşların yüzde 76'sı adalet sistemine güvenmiyor.

'YARGI GÜVEN İLİŞKİSİ KIRILDI'

Çakır'ın yazısı şöyle:

"PanoramaTR’nin “Türkiye’nin adalet ve yargı sistemi” konulu araştırmasına göre ülkemizin yüzde 76’sı “mahkemelik olursa haksızlığa uğrayacağından” korkuyor. Bu teknik bir yargı sorunu meselesi değil; vatandaşın yargı ile kurduğu güven ilişkisinin kırılmasıdır.

Yüzde 48 ülkemizdeki muhalif kesim diyelim, iktidar tabanının yüzde 28’i Türk mahkemelerine güven duymuyor, haksızlığa uğrayacağına inanıyor. Ülkemizin yüzde 76’sı mahkemeye giderken hakkının teslim edileceğini değil, başına yeni bir haksızlık gelebileceğini düşünüyorsa. Hadi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleriyle söyleyelim ‘o ülkenin yargısında, devletinde ciddi bir sorun var” demektir.

Devam edelim, adalet ve yargı sistemine güvenmeyenlerin oranı yüzde 72, üstelik bu oran son bir yılda daha da kötüleşmiş, 2025’te güvenmeyenlerin oranı yüzde 62 iken 2026’da bu oran yüzde 72’ye çıkmış.

İktidar yargıya müdahale eder diyenlerin oranı yüzde 71!

PanoramaTR’nin en önemli bulgularından biri de ülkemizde iktidar yargıya müdahale eder diyenlerin oranının yüzde 71 olmasıdır. Bu oran 2025’te yüzde 58 imiş, bir yılda 13 puanlık artış var.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açısından önemli bir veri ise AK Parti seçmenin yüzde 46.6’sı da iktidarın yargıya müdahale ettiğine inanıyor.

Yine yüzde 42’si, hâkim ve savcıların kararlarını adaleti sağlama arzusuyla değil, iktidarın yönlendirmesiyle verdiğine inanıyor. Bu oranda bir yıl içinde 4 puanlık artış olmuş.

Katılımcılara adalet sisteminin en önemli sorunu açık uçlu olarak sorulduğunda, her üç vatandaştan biri “adalet yok” yanıtını vermiş. Adalet sisteminde kapsamlı reform yapılması gerektiğini söyleyenlerin oranı kaç dersiniz?

Yüzde 85.

Bence PanoromaTR’nin en önemli bulgularından biri de ülkemizde yerel mahkemelere güven azalırken, AİHM’e güven duyanlarının oranındaki yükseliş. Ve iktidarın onca itibarsızlaştırma propagandalarına rağmen ülkemizde dört yargı kurumu arasında en çok güven duyulan kurum Anayasa Mahkemesi."