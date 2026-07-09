Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!

Kaynak: Haber Merkezi

Optimar Araştırma, "Türkiye'nin Nabzı" başlığıyla yürüttüğü kamuoyu araştırmasının sonuçlarını paylaştı. Çalışmada, vatandaşların savunma harcamalarına yönelik görüşleri siyasi tercihler ve demografik özellikler açısından analiz edildi.

Araştırmaya göre, savunma harcamalarının kesinlikle artırılması görüşü en yüksek oranda "Diğer" parti seçmenlerinde yüzde 57,4 olarak ölçülürken, AK Parti seçmenlerinde bu oran yüzde 25,5, CHP'de yüzde 19,8, İYİ Parti'de yüzde 19,4, Yeniden Refah Partisi'nde yüzde 23,4, MHP'de yüzde 10,2 ve Zafer Partisi'nde yüzde 8,1 oldu.

Savunma harcamalarının kısmen artırılması gerektiğini düşünenlerin oranı ise CHP seçmeninde yüzde 48,9, MHP'de yüzde 48,4, İYİ Parti'de yüzde 46,9, AK Parti'de yüzde 35,4 ve Zafer Partisi'nde yüzde 35,1 olarak belirlendi.

Mevcut harcama düzeyini yeterli bulanların oranı Türkiye İşçi Partisi seçmeninde yüzde 53,8 ile en yüksek seviyeye ulaşırken, Yeniden Refah Partisi'nde yüzde 38,3, Büyük Birlik Partisi'nde yüzde 35,7 ve Yeşil Sol Parti seçmeninde yüzde 33,8 olarak ölçüldü.

EĞİTİM SEVİYESİ ARTTIKÇA DESTEK GÜÇLENİYOR

Araştırma, eğitim düzeyi yükseldikçe savunma harcamalarının artırılmasına yönelik desteğin de arttığını ortaya koydu. Yüksek lisans ve doktora mezunlarının yüzde 90,8'i harcamaların artırılmasını desteklerken, bu grupta en baskın görüş "kısmen artırılmalı" oldu.

ERKEKLER VE KADINLAR FARKLI DÜŞÜNÜYOR

Erkeklerin yüzde 24,4'ü savunma harcamalarının kesinlikle artırılmasını isterken, kadınlarda en yüksek oran yüzde 44 ile "kısmen artırılmalı" görüşünde toplandı.

Araştırmada ayrıca yaş ve etnik köken grupları arasında da savunma harcamalarına yönelik değerlendirmelerde farklı eğilimler bulunduğu görüldü.

Bu haliyle haber hem parti dağılımını veriyor hem de infografiğin tamamını yansıtmış oluyor.