Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Sağlık Araştırma sonuçları ortaya çıktı: Bu iki meyve kalp sağlığına iyi geliyor

Araştırma sonuçları ortaya çıktı: Bu iki meyve kalp sağlığına iyi geliyor

Kalp ve damar hastalıklarına karşı beslenme alışkanlıkları büyük önem taşıyor. Yapılan araştırmalar, antioksidan ve polifenol zengini üzüm ile yaban mersininin düzenli tüketildiğinde iltihabı azalttığını, tansiyonu dengelediğini ve damar esnekliğini artırdığını gösteriyor.

Kaynak: Diğer
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Araştırma sonuçları ortaya çıktı: Bu iki meyve kalp sağlığına iyi geliyor - Resim: 1

Dünya genelindeki ölüm nedenlerinin başında gelen kalp krizi, inme ve benzeri kardiyovasküler rahatsızlıklar, bilim dünyasının odağında kalmaya devam ediyor.

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Araştırma sonuçları ortaya çıktı: Bu iki meyve kalp sağlığına iyi geliyor - Resim: 2

Sözcü'de yer alan habere göre son dönemde yürütülen bilimsel çalışmalar, bu hastalıkların önüne geçilmesinde beslenme alışkanlıklarının üstlendiği role yoğunlaşıyor. Yapılan araştırmalar, düzenli olarak tüketilen 2 özel meyvenin vücuttaki inflamasyonu (iltihaplanmayı) hafifletebildiğini ve damar işlevlerini daha sağlıklı hale getirebildiğini ortaya koyuyor. Bu noktada, polifenol yönünden oldukça zengin olan üzüm ve yaban mersini ön plana çıkıyor.

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Araştırma sonuçları ortaya çıktı: Bu iki meyve kalp sağlığına iyi geliyor - Resim: 3

Hem üzüm hem de yaban mersini; bünyelerinde resveratrol, antosiyaninler ve flavonoidler gibi kuvvetli bitki bileşenlerini barındırıyor.

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Araştırma sonuçları ortaya çıktı: Bu iki meyve kalp sağlığına iyi geliyor - Resim: 4

Bu maddelerin sahip olduğu antioksidan niteliklerin damar sistemini koruduğu tahmin edilmektedir. Bununla birlikte uzmanlar, söz konusu olumlu etkilerin ne derece kalıcı ve güçlü olduğunu tam olarak netleştirmek adına çalışmalarını sürdürüyor.

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Araştırma sonuçları ortaya çıktı: Bu iki meyve kalp sağlığına iyi geliyor - Resim: 5

ÜZÜM TÜKETİMİNİN POZİTİF ETKİLERİ
Yürütülen birtakım bilimsel testlerde, minimum 12 hafta boyunca aksatılmadan yenen üzümün, vücuttaki iltihabın göstergesi sayılan C-reaktif protein (CRP) düzeylerinde düşüş sağladığı tespit edildi. Bunun yanı sıra farklı çalışmalar, düzenli üzüm tüketiminin büyük tansiyon olarak bilinen sistolik kan basıncını ortalama birkaç mmHg geriletebileceğine işaret ediyor.

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Araştırma sonuçları ortaya çıktı: Bu iki meyve kalp sağlığına iyi geliyor - Resim: 6

YABAN MERSİNİNİN DAMAR YAPISINA KATKILARI

Yaban mersini odaklı araştırmalara bakıldığında, bu meyvenin düzenli kullanımının damarlardaki esnekliği artırdığı ve damar sertleşmesinin önüne geçebildiği gözlemleniyor. Yaşanan bu olumlu değişimlerin, kalple ilgili rahatsızlık yaşama ihtimalini belirli bir düzeyde aşağı çektiği düşünülüyor.

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Araştırma sonuçları ortaya çıktı: Bu iki meyve kalp sağlığına iyi geliyor - Resim: 7

Bilim insanları, mevcut araştırmaların doğrudan kalp krizi ya da inme riskini kesin olarak bitirdiğini değil; sadece bazı biyolojik verilerde iyileşme sağladığını belirtiliyor. Üstelik bu çalışmaların kayda değer bir kısmı dar kapsamlı ve kısa vadeli yürütüldüğünden, elde edilen sonuçlar henüz kesin bir kanıt teşkil etmiyor.

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Araştırma sonuçları ortaya çıktı: Bu iki meyve kalp sağlığına iyi geliyor - Resim: 8

Öte yandan beslenme danışmanları, üzüm ile yaban mersininin sağlıklı beslenme programlarına destek olabileceğini fakat bu besinlerden tek başlarına mucizevi sonuçlar beklenmemesi gerektiğinin altını çiziyor

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