Araştırma sonuçları ortaya çıktı: Bu iki meyve kalp sağlığına iyi geliyor

Bilim insanları, mevcut araştırmaların doğrudan kalp krizi ya da inme riskini kesin olarak bitirdiğini değil; sadece bazı biyolojik verilerde iyileşme sağladığını belirtiliyor. Üstelik bu çalışmaların kayda değer bir kısmı dar kapsamlı ve kısa vadeli yürütüldüğünden, elde edilen sonuçlar henüz kesin bir kanıt teşkil etmiyor.