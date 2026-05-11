Türkiye’de milyonlarca emekli düşük maaşlar nedeniyle çalışma hayatından kopamıyor. Forum Enstitüsü tarafından yapılan “Türkiye’de Emekli Yoksulluğu Araştırması”, emeklilerin önemli bölümünün temel ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çalışmak zorunda kaldığını ortaya koydu. Araştırmaya göre emeklilerin yüzde 62,2’si çalışmadan geçinemeyeceğini belirtirken, yüzde 89’u emeklilik sonrası çalışma nedeninin doğrudan geçim sıkıntısı olduğunu ifade etti.

GEÇİM SIKINTISI İLK SIRADA

Araştırma kapsamında emeklilerin gelir düzeyi, borç durumu, sağlık harcamaları, konut koşulları ve sosyal yaşamı da incelendi. Sonuçlara göre emeklilerin büyük kısmı mevcut maaşların temel ihtiyaçları karşılamaya yetmediğini düşünüyor. Katılımcıların yüzde 76’sı ise emekli aylığının yeterli düzeye çıkması halinde çalışmayı bırakacağını söyledi.