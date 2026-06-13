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Kaynak: İHA

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği nehirde akıntıya kapılarak gözden kaybolan genç çobanı bulmak için başlatılan arama kurtarma faaliyetleri tüm hızıyla sürüyor.

Olay, 10 Haziran Çarşamba günü saat 15.30 sıralarında Horasan ilçesine bağlı Pirali Mahallesi Akkeran (Hiran) Mezrası mevkisinde yaşandı. Bölgede hayvan otlatan 17 yaşındaki Okan Koç, sıcak havanın etkisiyle serinlemek için Aras Nehri'ne girdi. Talihsiz genç, bir süre sonra nehrin güçlü akıntısına kapılarak gözden kayboldu.

Gencin kaybolmasının ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Erzurum ve Kars illerinden bölgeye ulaşan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ekiplerinden oluşan 100’ün üzerindeki uzman personel, arama çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor.

Kayıp genci bulabilmek adına nehir yatağı ve çevresindeki geniş arazi şeridinde karadan, havadan ve su altından yürütülen koordineli çalışmalar dördüncü gününde de devam ediyor. Ekiplerin bölgedeki zamana karşı mücadelesi sürerken, arama faaliyetlerinin kesintisiz olarak yürütüldüğü bildirildi.