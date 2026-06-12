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Kaynak: İHA

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek amacıyla girdiği Aras Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan 17 yaşındaki Okan Koç'u arama çalışmaları üçüncü gününde de yoğun şekilde sürüyor.

Olay, 10 Haziran'da öğle saatlerinde meydana geldi. Nehre giren genç çoban, bir süre sonra akıntıya kapılarak gözden kayboldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, çalışmalar Erzurum İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde yürütülüyor.

101 PERSONEL SAHADA GÖREV YAPIYOR

Kayıp gence ulaşabilmek için Erzurum ve Kars'tan sevk edilen toplam 101 personel bölgede görev alıyor. Su Altı Arama Kurtarma ekipleri nehir tabanında çalışma yürütürken, dronlar nehir yatağı ve kıyı şeridini havadan tarıyor.

Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Jandarma Özel Harekat (JÖH), komando ve asayiş ekipleri de nehir çevresindeki geniş alanda arama faaliyetlerini sürdürüyor.

TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLDİ

Erzurum Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kayıp çobanın bulunması için tüm kurumların koordineli şekilde çalıştığı belirtildi. AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin de destek verdiği çalışmalarda karadan, havadan ve su altından aramalar aralıksız devam ediyor.

Yetkililer, Okan Koç'a ulaşabilmek için bölgedeki çalışmaların gece gündüz sürdürüleceğini bildirdi.