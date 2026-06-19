Kulüpten yapılan açıklamada, "Anthouli ile hikayemiz devam ediyor. Geçtiğimiz sezon kadromuza katılan ve etkileyici performansıyla tüm Arasların gönlünde iz bırakan başarılı oyuncumuz Martha Anthouli ile yeni sezonda da yolumuza devam ediyoruz. Hep beraber nice başarılara Martha." ifadeleri kullanıldı.
Aras Kargo Kadın Voleybol’da Anthouli ile devam kararı
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Voleybol Sultanlar Ligi ekiplerinden Aras Kargo, oyuncusu Martha Anthouli ile sözleşme yenilediğini açıkladı.
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